Martine McCutcheon wollte ihre Schauspielkarriere beenden!

Martine McCutcheon spricht offen über ihre Schauspielkarriere! Die Karriere der Brünetten begann mit Auftritten in der Soap "EastEnders". In den Jahren darauf kurbelte sie nicht nur ihre Karriere als Schauspielerin an, sondern veröffentlichte auch eigene Musik. Mit "Love Actually" feierte sie schließlich 2003 ihren internationalen Durchbruch. Jetzt verriet sie, dass sie überlegte, die Schauspielerei aufzugeben – eine Rolle hinderte Martine aber daran!

In einem Interview mit Evening Standard verriet Martine jetzt, dass sie beinahe ihre Karriere aufgegeben hätte, um Kunst zu studieren! Der Grund: Nach ihrer Rolle als Eliza Doolittle in der Bühnenproduktion von My Fair Lady fühlte sie sich ausgebrannt. "Ich hatte das Gefühl, dass ich – obwohl ich meine Karriere so sehr liebte – geistig und körperlich nicht wusste, ob ich mit dem Druck der Presse zurechtkommen würde", erinnerte sich die 46-Jährige.

Die Sängerin schien sich in ihrer Entscheidung bereits sehr sicher zu sein: "Ich rief meinen Agenten an und sagte ihm, dass ich meine Karriere beende." Doch dann wurde ihr die Rolle der Natalie in "Love Actually" angeboten, was sie letztendlich umstimmte. "Dank 'Love Actually' habe ich in einer Zeit, in der ich nicht sehr selbstbewusst war, das Selbstvertrauen gefunden, die Angst zu spüren und es trotzdem zu tun", berichtete Martine abschließend.

