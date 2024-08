Nach 18 Jahren Ehe: Martine McCutcheon lässt sich scheiden

Martine McCutcheon und ihr Mann haben ihre Ehe beendet. Das teilt die Schauspielerin selbst in einem Instagram-Post mit. "Nach reiflicher Überlegung hat Jack beschlossen, dass es das Beste für uns ist, sich nach 18 gemeinsamen Jahren zu trennen und ich akzeptiere seine Entscheidung", schreibt die "Tatsächlich... Liebe"-Darstellerin. Zu den Gründen für die Trennung äußert sie sich nicht. Dafür hat sie nur liebe Worte für ihren Ex: "Wir sind beide sehr gesegnet und dankbar für unseren wunderschönen neunjährigen Sohn Rafferty, dessen Glück und Wohlergehen immer unsere oberste Priorität war und auch weiterhin sein wird."

Dass es böses Blut zwischen den beiden gibt, ist also eher unwahrscheinlich. Martine bittet ihre Fans, nachsichtig zu sein und sowohl ihr als auch ihrem Ex Privatsphäre zu geben. "Während sich diese Entscheidung über einen gewissen Zeitraum entwickelt hat, finden wir immer noch unseren neuen Weg als Familie", heißt es in ihrem Statement weiter. Vor allem die Liebe zu ihrem Sohn sei etwas, das nie schwinden wird und sie sicherlich auch zusammenschweißt. Letztlich gibt die Britin ihrem Ex noch einen guten Wunsch auf den Weg: "Ich sende Jack weiterhin all die Liebe, Glück und Freude für das nächste Kapitel seines Lebens."

Martine und Jack schlossen im Jahr 2012 den Bund der Ehe. Gefeiert wurde vor der romantischen Kulisse des Comer Sees in Italien. Kennengelernt hatten sich die beiden sechs Jahre zuvor im Dezember 2006. Zum zehnten Hochzeitstag im Jahr 2022 traten die beiden zur Feier des Tages erneut vor den Traualtar. "Es war wahrscheinlich die entspannteste, aber wundervollste Sache, die wir je getan haben", erzählte Martine damals dem OK! Magazine. Gekrönt wurde ihre Beziehung sicherlich durch die Geburt des kleinen Rafferty.

Anzeige Anzeige

Instagram / martinemccutcheon Martine McCutcheon und Jack McManus

Anzeige Anzeige

Getty Images Martine McCutcheon, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass zwischen Martine und Jack etwas vorgefallen ist? Ja, das klingt alles zu freundlich. Nein, das hätte sie dann auch so gesagt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de