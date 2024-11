Martine McCutcheon teilt kryptische Beiträge nach Ehe-Aus

Die britische Schauspielerin Martine McCutcheon hat nach dem Ende ihrer 18-jährigen Ehe mit Jack McManus eine Reihe kryptischer Beiträge in ihrer Instagram-Story veröffentlicht, die offenbar gegen ihren Ex-Mann gerichtet sind. Sie teilte Zitate, die auf die schwierige Zeit nach der Trennung anspielen, und bekundete ihre Entschlossenheit, nach vorne zu schauen und den Glauben zu behalten. "Manchmal bedeutet Heilung, den Leuten zu sagen, sie sollen sich verpissen", hieß es in einem Zitat.

In einem weiteren Beitrag teilte Martine ein Gedicht mit den Worten: "Und die ganze Zeit dachtest du, du zerfällst, dabei setzt du dich eigentlich wieder zusammen." Dazu schrieb sie: "Für alle, die das brauchen: Behaltet den Glauben. Schaut nach vorne – nicht zurück... und lächelt... Es wird euch gut gehen... Vielleicht sogar besser als gut." Im Podcast "The Showercast" offenbarte die Schauspielerin kürzlich, dass sie während ihrer Beziehung ihr Selbstwertgefühl verloren hat und nun dabei ist, wieder zu lernen, sich selbst zu lieben. Sie erklärte, dass sie versucht, sich selbst daran zu erinnern, dass sie genug ist, nachdem sie ein schwieriges Jahr durchlebt hat.

In der Sendung "Woman's Hour" sprach Martine über weitere Schwierigkeiten nach der Trennung. Aufgrund von Angstzuständen in ihrer Perimenopause wurde sie zeitweise zum "Einsiedler". "Ich wollte nicht ans Telefon gehen. Ich wollte die Haustür nicht öffnen, nicht hinausgehen, und ich geriet aus heiterem Himmel in Panik und musste beim Autofahren anhalten, weil ich diese enorme Angst spürte und nicht atmen konnte", berichtete sie. Trotz all der Herausforderungen und persönlichen Kämpfe, die sie durchlebt hat, scheint die 48-Jährige laut ihrer Zitate nun den Mut gefunden zu haben, sich neu zu definieren und nach vorne zu schauen.

Martine McCutcheon und Jack McManus

Martine McCutcheon, September 2010

