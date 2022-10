Bushido hat mit Panikattacken und Depressionen zu kämpfen

Bushido (44) geht es oft sehr schlecht! In seiner neuen Doku "Bushido – Reset", die seit dem 19. Oktober auf RTL+ zu sehen ist, gibt er einen tiefen Einblick in sein Privatleben. Der Zuschauer erlebt nicht den gewohnt harten Rapper von der Straße, sondern einen Musiker mit Gefühlen, der auch mal weint und ängstlich ist. Bushido offenbart jetzt, dass er an Panikattacken und Depressionen leidet!

Seit 35 Jahren seien die Depressionen und die Panik schon Teil seines Lebens. Im letzten Jahr hätten sie aber ihren absoluten Höhepunkt erreicht: "Ich lag komplett gelähmt in meiner Depression neben meiner Frau", verrät Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, in "Bushido – Reset". Seine Seelenverwandte Anna-Maria (40) sei in solchen Situationen sein Fels in der Brandung: "Sie war mehr als ein Licht! Es ging ohne sie nicht", erinnert der "Zeiten ändern dich"-Interpret sich.

Der Auslöser für die schlimme Panikattacke sei der Prozess gegen den Abou-Chaker-Clan gewesen, für den Bushido als Zeuge geladen war. Aber nicht der Prozess allein hätte ihn zu dem Zeitpunkt letztes Jahr enorm belastet, auch die Schwangerschaft seiner Frau habe Einfluss auf seinen Gesundheitszustand genommen. Denn der gebürtige Berliner und seine Liebste mussten sich darauf gefasst machen, dass sie eventuell eines der drei zu erwartenden Babys hätten verlieren können.

