Gesundheitliche Gründe: Bushido sagt Festival-Auftritt ab

Bushido (46) befindet sich in den letzten Zügen seiner Rap-Karriere: Nach seiner Tour Anfang 2026 wird er endgültig aufhören. Davor hatten sich seine Fans aber noch auf seinen Auftritt beim Heroes Festival in Geiselwind am kommenden Wochenende gefreut. In seiner Instagram-Story meldet sich Anis Ferchichi, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, nun aber mit schlechten Nachrichten. "Hey Leute, leider muss ich meinen Auftritt am Samstag beim Heroes Festival aus gesundheitlichen Gründen absagen. Ich habe mich sehr auf euch gefreut und hoffe aber, dass wir unser Wiedersehen und meinen Abschied im Januar und März auf der Tour feiern können. Viel Spaß an alle Besucher und gutes Gelingen den Artists", schreibt er bedauernd.

Woran genau er leidet, verrät der 46-Jährige nicht. Für viele seiner Fans wird es aber wohl sehr traurig sein, dass der "Sonnenbank Flavour"-Interpret, der als Headliner des Deutschrap-Festivals galt, eines seiner letzten Konzerte verpassen wird. Seinen finalen Entschluss, mit der Musik abzuschließen, verkündete Anis vergangenen März in seiner Familien-Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie". Darin erklärte er seine Entscheidung: "Ich bin nicht oder nie irgendwie abhängig geworden von der Öffentlichkeit, von diesen Adrenalin-Turns auf einer Bühne oder vom Erfolg oder von Preisen oder von keine Ahnung was." Während er fest entschlossen wirkte, schien seine Frau Anna-Maria (43) nicht begeistert davon zu sein, dass er das nun offiziell verkündet. "Wieso verkündest du das? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Weil ich finde, das nimmt einem was und das ist was Endgültiges und das ist dann auch so ein Trennungsschmerz", äußerte sie ihre Bedenken.

Während der siebenfache Vater in fast 30 Jahren Rap-Karriere unglaubliche Erfolge feierte, gab es auch einige dunkle Phasen in seinem Leben. Unter anderem kämpfte der gebürtige Bonner immer wieder mit Depressionen. Im Interview mit RTL sprach er offen über das sensible Thema: "Man wird introvertiert. Man hört auf zu reden. Ich sitze manchmal am Tisch, wir essen und meine Zunge ist wie Blei. Und es geht gar nicht darum, dass ich nicht reden will oder nichts zu erzählen habe, aber ich kann einfach nicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bushido, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido im Juli 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bushido bei "Wer wird Millionär?"

Denkt ihr, dass Bushido noch mehr zu seinem Gesundheitszustand sagen wird? Ja, ich glaube schon. Nein, ich denke, er meldet sich erst mal nicht mehr dazu. Ergebnis anzeigen