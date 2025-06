Anna-Maria Ferchichi in Sorge: Djibi erneut im Krankenhaus

Anna-Maria Ferchichi (43) ist erneut in großer Sorge um ihren Sohn Djibrail, genannt Djibi. Der Junge musste wenige Wochen nach einem schweren Unfall im Urlaub wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Mutter, die Frau von Rapper Bushido (46), teilte in ihrer Instagram-Story ein emotionales Foto von Djibi, der in einem Krankenhausbett liegt. Dazu schrieb sie: "Here we go again" und fügte ein gebrochenes Herz-Emoji hinzu. Was genau passiert ist, hat Anna-Maria bislang noch nicht öffentlich gemacht.

Der erneute Krankenhausaufenthalt kommt unerwartet, da sich Djibi nach dem dramatischen Vorfall im Urlaub vor einigen Wochen eigentlich auf dem Weg der Besserung befand. Damals erlitt er durch ein Missgeschick bei einer Wasseraktivität eine schwere Armverletzung, bei der Trizeps, Sehnen und Nerven stark beschädigt wurden. Die Familie hatte gehofft, den Alltag wieder aufnehmen zu können, nun stellt sich jedoch erneut die Frage nach seinem Gesundheitszustand. Anna-Maria, die immer wieder Einblicke in das Familienleben gibt, wirkt angespannt und zurückhaltend mit weiteren Informationen.

Djibi ist eines der acht Kinder von Anna-Maria und Bushido und hat in der Vergangenheit bereits für Schlagzeilen gesorgt, als die gesamte Familie durch öffentliche Streitigkeiten rund um Bushidos frühere Geschäftsbeziehungen stark in den Fokus gerückt war. In Interviews und sozialen Netzwerken präsentieren die beiden Eltern gerne ihr facettenreiches Familienleben, das von turbulenten Momenten und harmonischem Zusammenhalt geprägt ist. Auch Djibis Unfall im Urlaub wurde von seiner Mutter detailliert beschrieben, um Verständnis und Mitgefühl der Anhängerschaft zu erlangen, die immer wieder Anteil am Leben der großen Familie zeigt.

Instagram / anna_maria_ferchichi, Instagram / anna_maria_ferchichi Collage: Anna-Maria Ferchichi und ihr Sohn Djibrail

Instagram / anna_maria_ferchichi Djibrail Ferchichi im Krankenhaus, Juni 2025

