Schulabschluss: Bushido ehrt seine Zwillinge Djibi und Laila

Bushido (46) wird, wenn es um seine Kids geht, schnell emotional. Am Wochenende feierten die Zwillinge des Rappers, Laila und Djibi, einen Schulabschluss. Zu diesem Anlass teilte der "Sonnenbank Flavour"-Interpret ein zuckersüßes Foto der beiden auf Instagram. In schicken Klamotten und mit einem breiten Lächeln im Gesicht posieren die beiden Sprösslinge darauf. Laila trägt ein elegantes Blumenkleid und eine Flechtfrisur. Djibrail hat sich ebenfalls herausgeputzt und trägt ein weißes Hemd. "Ich bin so wahnsinnig stolz auf euch", schrieb der stolze Papa, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, zu dem Bild.

Auf dem Schnappschuss trägt Djibi zu seinem eleganten Outfit auch eine Armschiene. Der Elfjährige hatte sich Anfang Juni bei einem Ausflug ans Meer schwer verletzt. "Sein Trizeps war gerissen, eine Sehne und ein paar kleine Nerven. Alles hing aus der Wunde raus und wurde wieder zusammengenäht. Er hat zwei Drainagen im Arm", berichtete seine Mutter Anna-Maria Ferchichi (43) ihren Followern kurz darauf. Dabei wirkte sie sichtlich geschockt, denn um ein Haar wäre an diesem Tag Schlimmeres passiert. Glücklicherweise konnte die Verletzung mit einer Operation behandelt werden. Die Genesung wird allerdings noch einige Wochen dauern.

Trotz des Unfalls konnte Djibi an seinem Abschlussball teilnehmen. Am frühen Montag erzählte Anna-Maria allerdings, dass er keinesfalls voll belastbar sei. "Djibi ist zu Hause. Er sollte eigentlich wieder in die Schule, aber er hat einfach zu starke Schmerzen und wird schnell müde", erklärte die fürsorgliche Mama auf Social Media und ergänzte: "Acht Stunden Schule schafft er noch nicht."

Instagram / bush1do Djibrail und Laila Ferchichi, Juni 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

