Das wollen Anna-Maria und Bushidos Kinder beruflich machen

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihr Mann Bushido (46) sind stolze Eltern einer großen Rasselbande. Bis auf Anna-Marias ältesten Sohn Montry besuchen sie noch Kindergarten oder Schule – die Sprösslinge haben aber schon große Pläne, wie ihre Mutter nun in ihrer Instagram-Story verrät. Dort antwortet sie ausführlich auf die Frage nach den beruflichen Vorstellungen ihrer Kids. "Montry hat seine eigene Firma, Aaliyah möchte nach der Schule auf ein College und dort ihr Pferd mit hinnehmen. Djibi möchte nicht studieren. Er wünscht sich, direkt in die Familienfirma einzusteigen. Laila möchte Social Media und TV machen. Issa möchte Fußball spielen", zählt sie auf. Ihre jüngsten Drillinge Leonora, Naima und Amaya sind mit vier Jahren wohl noch zu klein, um sich darüber Gedanken zu machen.

Während Bushido auf eine erfolgreiche Karriere als einer der größten Rapper Deutschlands zurückblickt, verdient Anna-Maria ihr Geld vor allem durch Social Media und ihre eigene Firma für Kryptowährung. Auf welche Art und Weise ihre Kinder später mal für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen, überlässt die achtfache Mama getrost ihnen selbst. "Ich wünsche mir, dass unsere Kinder glücklich und zufrieden sind. Alles andere spielt keine Rolle. Es ist ihr Leben", lautet die Antwort der 43-Jährigen auf die Frage, ob sie sich für ihre Kinder eine Zukunft im Bereich Social Media oder in einem normalen Beruf wünsche.

Dass ausgerechnet Laila in die Fußstapfen ihrer Mutter treten möchte und eine Karriere in der Öffentlichkeit anstrebt, wird viele wohl nicht wundern. Unter all ihren Kindern verbindet die Elfjährige nämlich etwas Besonderes mit ihrer Mama: In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wurde Anna-Maria einmal gefragt, wer ihres Nachwuchses ihr charakterlich am ähnlichsten sei. Für diese Antwort musste Anna-Maria nicht lange überlegen: Es ist Laila.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Laila und Aaliyah Ferchichi, Kinder von Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Anzeige Anzeige