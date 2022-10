Hedley-Sänger Jacob Hoggard zu fünf Jahren Haft verurteilt

Jacob Hoggard (38) muss ins Gefängnis! Viele kennen den kanadischen Sänger als Frontmann der Pop-Rock-Band Hedley. Vor der Gründung der Band wurde der Musiker bereits im Jahr 2014 durch seine Teilnahme an der zweiten Staffel von "Canadian Idol" bekannt – dort belegte er den dritten Platz. Zuletzt sorgte Jacob jedoch weniger für seine musikalischen Leistungen, sondern vielmehr durch krasse Gewalt- und Missbrauchsvorwürfe für Aufruhr. Von einem Gericht wurde Hoggard nun zu fünf Jahren Haft verurteilt!

Wie People berichtete, wurde Hoggard am Donnerstag zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden, da er eine Frau in einem Hotelzimmer sexuell missbraucht hatte. Für schuldig wurde er bereits im Juni befunden – nun wurde also das Strafmaß bekannt gegeben. "Die Verurteilung und das Strafmaß sind eine Botschaft an unsere Gemeinschaft, dass sexuelle Gewalt nicht toleriert wird, von niemanden", sagte die Staatsanwältin nach der Urteilsverkündung. Daraufhin soll Hoggard bereits Berufung gegen das Urteil eingelegt haben.

Auch die Frau, die Hoggard im Jahr 2016 genötigt hatte, kam zum Ende des Verfahrens noch einmal zu Wort. "Mein Leben, wie ich es kannte, wurde mir gestohlen", offenbarte die Klägerin während der Anhörung zu seiner Verurteilung. Dabei sagte sie auch aus, dass der Sänger sie schlug und vom Hotelbett zog, bevor er sie mit beiden Händen würgte.

Anzeige

Getty Images Jacob Hoggard, Hedley-Frontmann

Anzeige

Getty Images Jacob Hoggard im Juni 2016

Anzeige

Getty Images Jacob Hoggard, Hedley-Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de