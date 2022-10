Mit Klebeband bekleidet: Mica Schäfer und Co. eröffnen Venus

Die Venus ist so heiß wie noch nie! Aufgrund der Gesundheitslage pausierte die Erotikmesse zwei Jahre lang. Pünktlich zum 25. Jubiläum konnte die Veranstaltung rund um Erotikdarsteller, Pornosternchen und Co. wieder stattfinden. Eines der Werbegesichter der diesjährigen Venus ist das Erotikmodel Micaela Schäfer (38). Zum Messeauftakt erschien sie mit anderen Venus-Stars in einem ganz pikanten Outfit: Die Ladys waren nur mit pinkem Klebeband bekleidet...

Beim Pre-Opening der 25. Venus-Messe in Berlin setzte Micaela wie gewohnt auf wenig Stoff. Die 38-Jährige und die Erotikdarstellerinnen Josy Black, Fiona Fuchs und Hanna Secret wickelten lediglich pinkes Klebeband um ihre Körper, sodass wirklich nur die Brustwarzen und der Intimbereich verdeckt waren. Doch die vier Damen hatten auch männliche Unterstützung: Ron Bielecki (24) war als Venus-Werbegesicht 2022 ebenfalls mit von der Partie.

Natürlich plauderten die Erotikstars auf der Messe das ein oder andere Sex-Geheimnis aus. Im Gespräch mit Promiflash verriet Micaela, wie es bei ihr und ihrem Freund Adriano Hess zu Hause im Bett nie langweilig wird. "Das Geheimnis ist, dass man vielleicht nicht zu oft Sex hat", erzählte sie bei dem "Night of the Nights"-Event von Visit-X zum Messeauftakt der Venus in Berlin.

Anzeige

ActionPress Hanna Secret, Micaela Schäfer und Fiona Fuchs auf der 25. Venus-Messe in Berlin

Anzeige

ActionPress Hanna Secret, Micaela Schäfer und Ron Bielecki

Anzeige

ActionPress Micaela Schäfer mit den Venus-Stars 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de