Darum macht Micaela Schäfer Kälte als Nacktmodell nichts aus

Micaela Schäfer (41) sorgt gerne mit ihren freizügigen Looks für Aufsehen. Häufig erscheint das Erotikmodell bei Events mit kaum mehr als einem String-Tanga am Körper und Aufklebern auf den Nippeln. Auf der "Vegas Rouge"-Premiere im Palazzo in Berlin hat Promiflash nachgehakt – wird dem begeisterten Nackedei nicht auch mal kalt? "Man sucht sich seinen Beruf wirklich mit Herz und Seele aus. Und ich bin mit Herz und Seele einfach Nacktmodell und liebe es, künstlerisch leicht bekleidet irgendwo aufzutreten", schwärmt Micaela. Wer mit Herzblut dabei ist, der könne auch mal über die negativen Aspekte seines Berufs hinwegblicken.

Sie erklärt weiter: "Das ist ja wie bei einer Krankenschwester. Da würden auch viele sagen: 'Oh Gott, wie schaffst du das, mit so viel Leid oder Schichtarbeit?' Aber wenn man mit Herz dabei ist, dann ist das nicht so schlimm." Ein bisschen Kälte oder Gänsehaut gehört für Micaela wohl einfach dazu. Dass sie ihren Job wirklich liebt, merkt man der einstigen GNTM-Kandidatin an – seit über einem Jahrzehnt tingelt sie knapp bekleidet durch die Fernsehlandschaft und ist gern gesehener Gast auf Promi-Events. Micaela betont gegenüber Promiflash: "Da springt mein Herz."

Zu Micaelas Job gehören auch jede Menge Verschönerungen ihres Körpers – darunter auch Nippel-Tattoos. Vor einigen Jahren hatte sie sich ihre Brustwarzen zu Herzchen umgestalten lassen, 2022 ließ sie die Herzen in rote Kussmünder verwandeln. Nun muss sich der Tattoo-Künstler ihres Vertrauens jedoch vor Gericht verantworten: Vito H. wurde wegen schwerer räuberischer Erpressung festgenommen. Im Interview mit RTL zeigte sich Micaela kurz darauf erschüttert: "Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist: Wirklich? Was? Vito soll ein Verbrecher sein? Das geht mir einfach überhaupt nicht in den Kopf rein."

ActionPress Micaela Schäfer eröffnet die Berlinale 2015

Amazon MGM Studios Micaela Schäfer, "The 50"-Kandidatin

