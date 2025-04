Diesen Fetisch erfüllt Micaela Schäfer nun ihren Abonnenten

Micaela Schäfer (41) sorgt wieder einmal für Aufsehen. Das Erotikmodel und Reality-TV-Sternchen wagt sich auf neues Terrain und präsentiert sich auf der Plattform BestFans erstmals als Domina. Laut einer offiziellen Pressemitteilung tauchte sie nun an der Seite des Cam-Stars Felatrix in die Welt des sogenannten Luftballon-Fetischs ein, bei dem Latex in allen Formen im Mittelpunkt steht. Mit Lederharness, Peitsche und einer ordentlichen Portion Neugier befasste sich Micaela intensiv mit dem ungewöhnlichen Fetisch. "Ich glaube, ich hab's bisher nicht wirklich gut gemacht", gestand sie offen und suchte sich deshalb Unterstützung von der erfahrenen Felatrix.

Laut Micaela gebe es viele Nutzer, die auf bestimmte Szenarien mit Ballons stehen – ob es das Aufblasen, das Sitzen oder gar das Platzen ist. Felatrix, die in diesem Bereich als Expertin gilt, erklärte Micaela die wichtigsten Tricks: "Die Männer lieben es, wenn du beim Pusten die Wangen aufplusterst." Der Dreh endete nicht nur mit neuen Erfahrungen für Micaela, sondern auch mit sichtbarem Spaß. "Ich fand das richtig geil", verriet sie nach dem Dreh und zeigte, wie wandelbar sie in ihrer Karriere ist. Am Set ließ sie derweil weiter ihre Peitsche sprechen und spielte mit der Dynamik von Macht und Lust.

Micaela, die erst kürzlich durch eine Schönheits-OP wieder Schlagzeilen machte, ist bekannt für ihre Vielseitigkeit – ob als Model, DJane oder Immobilieninvestorin. Angesichts angehäufter Kreditschulden in Höhe von 1,5 Millionen Euro hat die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin in den vergangenen Jahren versucht, sich neue Einnahmequellen zu erschließen. Ihr neuester Vorstoß in die Welt von BestFans scheint nicht nur geschäftlich motiviert, sondern auch eine Möglichkeit zu sein, sich kreativ auszuleben. Seit ihren Anfängen als Kandidatin bei Germany's Next Topmodel hat sie immer wieder bewiesen, dass sie gern neue Herausforderungen annimmt – und dabei mit Offenheit und Neugier überrascht.

Getty Images Micaela Schäfer, TV-Star

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer präsentiert ihr neues Tattoo

