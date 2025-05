Heino hat Micaela Schäfer die Ballermann-Shows zu verdanken

Heino (86) sorgt für einen Paukenschlag auf Mallorca: Der Schlagersänger steht nach mehr als vier Jahrzehnten wieder auf der Bühne an der legendären Schinkenstraße der Playa de Palma. Möglich gemacht hat das unter anderem Erotikmodel Micaela Schäfer (41), mit der Heino mittlerweile sogar gemeinsam einen Party-Song aufgenommen hat. Die beiden kennen sich schon viele Jahre, wie Micaela gegenüber RTL erzählt. Obwohl sie keine Erfahrung als Sängerin hat, sagte sie einem Angebot von Heinos Management dennoch freudig zu. "Ich habe ja schon ein wenig Erfahrung auf Mallorca sammeln können. Hatte schon Auftritte im Megapark, dem Bierbrunnen oder der MK-Arena in der Bierstraße. Daher weiß ich, was die Fans da so hören und sehen wollen", schilderte sie.

Die ungewöhnliche Zusammenarbeit hat eine charmante Vorgeschichte: Micaela Schäfer und Heino begegneten sich erstmals an Heinos 80. Geburtstag. Schnell verstanden sich die beiden, blieben in Kontakt und trafen sich im Oktober des vergangenen Jahres erneut beim Leipziger Opernball. Im Nachgang wandte sich schließlich Heinos Manager an das Model, ob sie sich ein gemeinsames Musikprojekt vorstellen könnte. Micaela wusste sofort, dass Mallorca wie geschaffen dafür sei. "Er erfindet sich eben immer wieder neu und bleibt sich dabei auch treu", schwärmt sie weiter über ihren Kumpel.

Heinos Rückkehr auf die große Mallorca-Bühne kommt nicht von ungefähr. Schon länger liebäugelte der Sänger mit den Partyhits der neuen Generation. Nach der Veröffentlichung seines Albums "Lieder meiner Heimat", auf dem er Ballermann-Klassiker neu interpretierte, stellte er sich der Herausforderung, das junge Publikum mitzureißen. Seine Offenheit für Neues ist ungebrochen und scheint gleichzeitig gut bei den Jüngeren anzukommen – schon jetzt gibt es um seine Auftritte im Mai große Vorfreude. Noch dazu lohnen sich die Auftritte auch für Heino persönlich: Pro Show bekommt er eine Gage in Höhe von 25.000 Euro. Auch für Unterkunft und Verpflegung muss er nicht selbst aufkommen, das übernimmt alles der Veranstalter.

ActionPress / AEDT Micaela Schäfer bei der "Promis unter Palmen"-Premiere im Februar 2025

Getty Images Heino, Schlagermusiker

