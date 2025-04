Flaute trotz Tinder: Micaela Schäfer wünscht sich mehr Sex

Bei Micaela Schäfer (41) passiert im Bett momentan nicht viel – das will sie am liebsten ändern! Wie das Erotikmodel im YouTube-Format "Gib ma' Feuer" mit Gastgeber Samuel Sibilsk verriet, habe sie momentan selten Sex: "Ich hatte dieses Jahr zweimal Sex. Das ist echt nicht viel." Die zwei Male seien mit zwei unterschiedlichen Männern gewesen, doch haben sie offenbar nicht zufriedengestellt. Samuel zeigt sich fassungslos – er findet ihr Geständnis "traurig". Mica stimmt ihm zu und gesteht: "Ich finde es auch schlimm. Das ist ein Desaster." Sie wünsche sich regelmäßigen Geschlechtsverkehr mit ein und derselben Person, nicht unterschiedlichen: "Ich hätte gerne mehr Sex mit einem Typen. Ich bin ja ein Beziehungsmensch."

Nach der Trennung von Unternehmer Adriano Hess im Mai 2024 wollte Micaela ihr Liebesglück eigentlich schnell wieder auf Kurs bringen. Deshalb versuchte sich die ehemalige "Germany’s Next Topmodel"-Kandidatin sogar auf Tinder. Sie habe alle ihre persönlichen Details ehrlich in ihr Profil geschrieben und auch aktuelle Bilder hochgeladen – doch es haben ihr kaum Männer abgekauft, dass sie es wirklich ist. "Die haben mich alle gelöscht", berichtet die 41-Jährige lachend. Dennoch kam es zu einem Treffen mit einem Mann, mit dem sie schließlich doch noch im Bett landete. Ein Happy End blieb aber aus, da sich der Kontakt danach nicht weiter vertiefte. "Der wollte einfach keine Beziehung", erklärt die Berlinerin.

Dass sich Micaela Schäfer trotz aller Bemühungen momentan in einer kleinen Liebesflaute befindet, ist für viele ihrer Fans überraschend. Schließlich machte sie in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen für ihre Offenheit, was Sex und Co. angeht. Wie sie im Interview mit RTL sagte, habe sie allerdings auch genaue Vorstellungen und Wünsche für einen potenziellen neuen Partner. Er müsse nicht nur "gut im Bett" sein, sondern auch Humor haben sowie höflich und treu sein. Außerdem sei Offenheit in Bezug auf ihre Karriere wichtig: "Der Mann, der mit mir zusammen sein möchte, muss wirklich alles ertragen im sexuellen Bereich. Ich bin nun mal Erotikmodel mit Leib und Seele seit 20 Jahren."

Getty Images Micaela Schäfer beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Getty Images Micaela Schäfer, TV-Star

