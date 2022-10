Mit nur 26: Sohn von Wrestling-Legende Kevin Nash ist tot

Die Wrestling-Welt ist in großer Trauer! Kevin Nash (63) gab im Jahr 1990 sein Debüt im Ring. Unter seinem Kampfnamen Diesel machte der Sportler schnell Karriere und prägte mit seinen Fights die große Ära des US-Wrestlings. 1988 heiratete Kevin seine Partnerin Tamara, acht Jahre später kam ihr gemeinsamer Sohn Tristen (✝26) zur Welt. Doch jetzt machen schreckliche Nachrichten die Runde: Tristen ist im Alter von nur 26 Jahren ganz plötzlich gestorben!

Das teilte der Wrestling-Reporter Sean Ross Sapp jetzt auf Twitter mit. "In Kevin und Tamara Nashs Namen muss ich euch leider mitteilen, dass ihr Sohn Tristen mit 26 Jahren verstorben ist. Die Familie bittet darum, in dieser schweren Zeit ihre Privatsphäre zu respektieren", heißt es in dem Statement. Informationen zu den genauen Umständen des Todesfalls sind bislang nicht bekannt. "Ich schicke der Familie meine Liebe", fügte der Journalist der Nachricht hinzu.

Vor rund acht Jahren sorgte ein Streit zwischen Kevin und seinem Sohn für Schlagzeilen: Am Weihnachtsfest 2014 waren die beiden offenbar aneinandergeraten und hatten sich geprügelt. Zuletzt schienen sich die zwei allerdings angenähert zu haben. Tristen wirkte an einem Podcast mit, den sein Vater seit einiger Zeit produziert.

Getty Images Kevin Nash bei der Premiere von "Magic Mike XXL" im Juni 2015

Instagram / tristennashbuilders Tristen Nash im Juni 2022

Instagram / realkevinnash Kevin Nash und Scott Hall, 2019

