Todesursache: Daran starb Wrestler-Sohn Tristen Nash (†26)

Der frühere US-amerikanische Profi-Wrestler Kevin Nash (63) – besser bekannt unter seinem Wrestling-Namen Diesel – gab erst vor wenigen Tagen eine traurige Nachricht aus seinem Privatleben bekannt: Sein Sohn Tristen Nash ist im Alter von gerade einmal 26 Jahren plötzlich verstorben. Bislang gab es noch keine weiteren Details zu dem tragischen Todesfall oder den genauen Umständen. Doch jetzt ist die Todesursache von Tristen bekannt.

Kevin sprach jetzt in seinem Podcast "Kliq This" über den Grund für den Tod seines Sohnes Tristen. "Ein Krampfanfall verursachte einen Herzstillstand", erklärte der trauernde Vater und rief sich den schrecklichen Vorfall in Erinnerung: "Er lag praktisch tot in seinem Zimmer auf dem Boden, während sich die Sanitäter um ihn kümmerten. Sie haben es geschafft, ihn zurückzuholen und ihn in den Krankenwagen zu bringen." Allerdings sei Tristen dann verstorben.

Zudem erklärte Kevin, dass er und Tristen gerade erst den Alkohol aus ihrem Leben verbannt haben. "Wir haben beide beschlossen, mit dem Trinken aufzuhören, wir machten also beide einen kalten Entzug", betonte er. Anfang des Jahres habe Tristen wegen seinem Alkoholkonsum 60 Tage lang im Krankenhaus behandelt werden müssen.

