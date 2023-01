Nach Tod seines Sohnes: Fans besorgt um WWE-Star Kevin Nash!

Bei diesem Kommentar schrillten die Alarmglocken bei Kevin Nashs (63) Fans an! Der frühere Wrestling-Star musste im vergangenen Oktober einen schweren Verlust hinnehmen. Sein Sohn Tristen Nash (✝26) war ganz plötzlich mit nur 26 Jahren gestorben. Einige Tage danach bestätigte der Ex-Sportler, dass sein Kind nach einem Krampfanfall ums Leben gekommen sei. Nun machte Kevin deutlich, wie sehr ihm der Tod des Sohnes zu setzt – und versetzte seine Fans damit in Sorge...

In seinem Podcast "Kliq This" gab Kevin nun einen besorgniserregenden Kommentar von sich. Nach dem plötzlichen Tod seines Sohnes suche er jeden Morgen nach einem Grund, um aus dem Bett zu kommen. "Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man eine Waffe im Mund hat. Ich meine – die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat", scherzte der 63-Jährige – was bei seinen Fans aber überhaupt nicht gut ankam. Sein Co-Moderator Sean Oliver schaltete sich daraufhin sofort ein. "Du hast selbst Waffen zu Hause. Du kannst so etwas nicht sagen", ermahnte er seinen Freund.

Doch Kevin vermisse Tristen schlichtweg ganz schrecklich. Die Frage, wie es ihm nach dem Verlust seines Sohnes ginge, könne er einfach nicht mehr hören. "Es ist viel einfacher, allen zu erzählen, dass es mir gut geht, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht weiter davon entfernt sein könnte", gestand der Ex-WWE-Star.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizidgedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / tristennashbuilders Tristen Nash im September 2022

Instagram / realkevinnash Kevin Nash mit seinem Sohn Tristen

Instagram / tristennashbuilders Kevin Nashs Sohn Tristen im Juni 2022

