Welcher Hottie zeigt denn hier seinen gestählten Körper?

Liam Hemsworth (32) hat einen wahrhaften Traumbody! Der Ex Mann von Miley Cyrus (29) scheint körperlich noch nie in einer schlechten Phase gewesen zu sein, seitdem er in Hollywoods Schauspielelite mitmischt. Doch von nichts kommt nichts – das weiß auch Liam. Deshalb tut er einiges, um sich in Schuss zu halten. Das kann sich sehen lassen – wie der Australier jetzt ganz selbstbewusst beweist!

Auf Instagram veröffentlichte Liam am Freitag zwei Schnappschüsse von sich in Schwarz-Weiß, auf denen er mit nacktem Oberkörper posiert. Nicht nur der 32-Jährige schwitzt auf den Fotos, auch seiner Community heizt der "Tribute von Panem"-Darsteller mit den Aufnahmen wahrscheinlich ordentlich ein. Der naturfrohe Blondschopf ist gerade für den Film "Land of Bad" in seiner Heimat Australien unterwegs zu sein, wo der Streifen aktuell gedreht wird.

Bis man mehr als Schnappschüsse von Liam erhaschen kann, wird es aber wohl noch ein Weilchen dauern. "Land of Bad" soll erst nächstes Jahr in die Kinos kommen. An der Seite von Russell Crowe (58) wird Liam in dem actiongeladenen Thriller der Seite Tunlog zufolge einen Soldaten der Air Force spielen, der Russel bei einer Militäroperation auf den Philippinen unterstützt.

