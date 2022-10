Während Masturbationskurs: Cara Delevingne fühlte sich prüde

Cara Delevingne (30) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Schauspielerin ist bekannt für ihre offene Art und quatscht gerne über ihr Sexleben. So erzählte sie bereits, dass sie bei einem One-Night-Stand spontanen Sex im Aufzug hatte. Nun redete das Model über seine Erfahrungen, die sie während eines Kurses gemacht hatte. Cara erzählte von ihrem Schock, als sie während des Seminars aufgefordert wurde, ihre Unterwäsche auszuziehen.

Cara besuchte einen Masturbationskurs im Rahmen der Hulu-Doku-Serie "Planet Sex", die sich mit Fragen über die menschliche Sexualität beschäftigt. Cara verriet, dass einige der Erlebnisse in der Serie sehr explorativ waren und beschrieb die Sitzung anschließend genauer. "Ich ging in das Masturbationsseminar mit einem Notizblock, da ich dachte, es wäre wie in einem Klassenzimmer. [...] Die Leute sagten mir: 'Zieh deine Unterwäsche aus. Dort ist das Gleitgel'", erzählte sie. Cara fügte hinzu: "Mir war nicht klar, dass ich prüde bin". Abgesehen davon hätte sie aber alles mitgemacht, womit sich wohlfühlte.

Die Britin war während der Dreharbeiten besonders auf die verschiedenen Aktivitäten und Drehorte gespannt. "Ich war vor allem neugierig, was wir machen und wohin es uns führt, denn jeder Tag war völlig anders", erläuterte sie. Sie verriet auch, dass eine Aktivität den Besuch einer Pornobibliothek beinhaltet hätte.

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne, Model

Anzeige

Action Press Cara Delevingne im Oktober, 2022

Anzeige

Action Press Cara Delevingne in Cannes, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de