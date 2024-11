Cara Delevingne ist der Star in Elton Johns neuem Musikvideo

Cara Delevingne (32) sorgt wohl bald für festliche Stimmung! Das Supermodel soll in einem neuen Musikvideo in die Rolle von Elton John (77) schlüpfen und seinem Klassiker "Step Into Christmas" neues Leben einhauchen. Für die Neuauflage des ikonischen Tracks von 1973 wird der "I'm Still Standing"-Interpret am Klavier in seinem unverkennbaren 70er-Jahre-Look zu sehen sein, bevor er sich buchstäblich in seine gute Freundin Cara verwandelt, verrät ein Insider gegenüber The Sun. Das Konzept sei voller Witz und Charme – genau das Richtige für die "Pan"-Darstellerin. "Sie hat sofort zugesagt, als die Idee an sie herangetragen wurde", erklärt die Quelle. Das Video kombiniert Originalaufnahmen von Elton mit neuen Szenen, in denen die Britin im Stil des "Rocket Man" singt, tanzt und hinter den Kulissen für Stimmung sorgt.

Cara ist schon lange ein großer Fan von Elton und war auch bei zahlreichen seiner Konzerte dabei – darunter sein legendäres Glastonbury-Finale im letzten Jahr. "Step Into Christmas" selbst erlebte eine beachtliche Entwicklung: Während der Song bei seiner Erstveröffentlichung nur Platz 24 erreichte, schaffte er es im Jahr 2022 in den Vinyl-Charts auf Platz zwei. Vor der Veröffentlichung des Hits gab Elton laut The Sun in einem Interview preis: "Wir haben ihn an einem Sonntagmorgen geschrieben, nachmittags aufgenommen und schon am Freitag war er draußen." Das Originalvideo, in dem auch sein langjähriger Songwriting-Partner Bernie Taupin zu sehen ist, bekommt mit dieser Neuauflage frischen Schwung – und dank Cara eine ordentliche Portion Starpower.

Trotz der festlichen Vorfreude musste Elton kürzlich eine schwerwiegende Gesundheitsnachricht teilen. In einem Gespräch bei "Good Morning America" offenbarte der Musiker, dass er seit dem vergangenen Sommer an einer Augeninfektion leidet, die ihn mittlerweile auf einem Auge erblinden ließ. "Ich habe im Juli leider mein Augenlicht auf dem rechten Auge verloren und meinem linken Auge geht es auch nicht so gut", erzählte Elton offen. Der Heilungsprozess sei langsamer als erhofft, was ihn derzeit daran hindere, neue Musik aufzunehmen. "Ich kann keine Lyrics sehen", gestand er bedrückt. Die Veröffentlichung seines geplanten Albums musste daher verschoben werden.

Getty Images Cara Delevingne bei den Olivier Awards 2024 in London

Getty Images Elton John im November 2024

