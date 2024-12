Cara Delevingne wird zu Elton John für "Step into Christmas"

Elton John (77) hat zu seinem Weihnachtsklassiker "Step into Christmas" ein brandneues Video veröffentlicht. Dafür hat der Sänger keine Geringere als die britische Schauspielerin und Model Cara Delevingne (32) ins Boot geholt. Das Original erschien bereits 1973 und gehört seitdem zu den beliebtesten Feiertagshits. Der neue YouTube-Clip wirft einen humorvollen Blick hinter die Kulissen eines chaotischen Videodrehs. Dabei schlüpft Cara in die Rolle von Elton und bringt dessen ikonische Tanzschritte und seinen unvergleichlichen Stil gekonnt auf die Bildfläche. Zwischen einem entlaufenen Truthahn, Luftballons und Konfetti kämpft das fiktive Videoteam darum, die perfekte Weihnachtsatmosphäre zu schaffen, bevor alles im Chaos endet.

Die Idee, Cara als Eltons Alter Ego zu engagieren, entstand nach einem Treffen der beiden im Sommer beim Glastonbury Festival, berichtet Universal Music. Elton sagte gegenüber der Presse: "Wir haben darüber gesprochen, wie gerne wir zusammenarbeiten würden, wenn es sich ergibt. Als man mir vorschlug, Cara solle mich in einer Neuinterpretation des Originalvideos spielen, wusste ich: Das ist die perfekte Idee!" Und auch Cara war sofort begeistert: "Elton ist ein Idol für mich, und seine Musik hat mich geprägt. Es war ein Traum, ihn darstellen zu dürfen – ich hoffe, er revanchiert sich irgendwann und spielt mich in einem zukünftigen Biopic."

Der Klassiker "Step into Christmas" erreichte 1973 den ersten Platz der US-Billboard-Christmas-Singles-Charts und hielt sich sieben Wochen lang in den UK-Singles-Charts. In den letzten zehn Jahren erlebte der Titel ein Revival und wurde zu einem der beliebtesten Weihnachtslieder. Elton selbst zeigte sich in Interviews stets begeistert darüber, dass der Song auch nach fünf Jahrzehnten nichts von seiner Magie verloren hat. Er hatte oft betont, wie viel ihm gerade dieser Song bedeute, da er den Geist der Feiertage perfekt einfange. Mit Cara, die für ihren einzigartigen Sinn für Stil und Humor bekannt ist, scheint Elton es einmal mehr geschafft zu haben, etwas Altem eine frische Note zu verleihen – und dabei seinem Ruf als kreative Ikone treu zu bleiben. Und das, obwohl der Sänger in letzter Zeit immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen hat.

Getty Images Elton John, Oktober 2024

Getty Images Cara Delevingne bei Vogue World 2024 in Paris

