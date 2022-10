Anna Wilken leitet rechtliche Schritte gegen Olli Pocher ein

Anna Wilken (26) wehrt sich. Seit Jahren versucht die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, ein Baby zu bekommen. Über die fehlgeschlagenen künstlichen Befruchtungen und die Fehlgeburt im Dezember spricht das Model ganz offen auf Instagram – doch das gefällt nicht jedem. Comedian Oliver Pocher (44) warf der Beauty daraufhin vor, Profit aus ihrem unerfüllten Schwangerschaftswunsch zu schlagen. Jetzt will Anna offenbar rechtliche Schritte gegen ihn einleiten.

"Der aktuelle Vorfall war nicht das erste Mal. Schon im vergangenen Jahr zog der besagte Komiker meine Freude zu der Bekanntgabe meiner Schwangerschaft ins Lächerliche", schrieb Anna auf Instagram, ohne Ollis Namen zu nennen. Damals erreichte die 26-Jährige nach seinem Post eine Hasswelle. Aus Angst vor seinen 1,7 Millionen Followern habe sich Anna nicht gewehrt, doch nach der erneuten Attacke soll jetzt Schluss sein.

Auch andere Influencer wandten sich an Anna, um sich mit ihr zu solidarisieren. Aus Angst vor Olli und seinen Followern hätten sie bisher ebenfalls nicht gegen ihn vorgehen wollen. Anna will jetzt mit gutem Beispiel vorangehen: "Sie und viele andere haben mich bestärkt, das zu tun, was ich jetzt tue: rechtliche Schritte einzuleiten."

Instagram / anna.wilken Anna Wilken im Oktober 2021

Instagram / anna.wilken Model Anna Wilken

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

