Das wären die GZSZ-Stars geworden, wenn nicht Schauspieler

Was hätten die GZSZ-Stars gemacht, wenn sie keine Schauspieler geworden wären? Seit 30 Jahren ist die Daily-Serie aus dem Abendprogramm der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Manche Darsteller mischen seit Tag eins im Kolle-Kiez mit, andere sind gerade erst frisch dabei. Jetzt haben einige Stars verraten, ob sie sich abgesehen von der Schauspielerei auch noch einen anderen Beruf hätten vorstellen können!

"Was ich geworden wäre, wenn ich keine Schauspielerin geworden wäre? Nischt! Das war für mich die einzige Option, Leute, deswegen ist das ganz wichtig, dass ich das bis zum Ende durchziehen kann", offenbarte Maria Wedig (38), die die Rolle der Nina Klee bei GZSZ spielt, gegenüber RTL. Thomas Drechsel (35), der den Multimillionär Tuner verkörpert, wüsste dagegen genau, was er heute wäre: Klempner. "Weil der Klempner zu uns nach Hause kommt, macht 'ne Stunde, repariert Rohre oder so was und geht dann wieder nach Hause. Da dachte ich mir: 'Ey, ne Stunde am Tag arbeiten, geht ja voll klar", witzelte er mit einem Augenzwinkern.

Eine ganz andere Richtung eingeschlagen hätte Chryssanthi Kavazi (33), die Laura Lehmann spielt: "Dann würde ich wahrscheinlich was mit Mode machen", ist sie sich sicher. Lennart Borchert, der tagtäglich als Moritz Bode vor der Kamera steht, wäre Feuerwehrmann geworden und sein Serienpartner Marc Weinmann hätte sich gut vorstellen können, einen akademischen Weg einzuschlagen: "Tatsächlich hätte ich Chemie studiert", verriet er.

Getty Images Thomas Drechsel spielt den "Tuner" bei GZSZ

Getty Images Chryssanthi Kavazi in Berlin, Juli 2021

RTL / Rolf Baumgartner Luis (Marc Weinmann) und Moritz (Lennart Bochert) in einer Szene bei GZSZ

