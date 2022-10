Die No Angels sind manchmal genervt von ihrem Hit "Daylight"

Hin und wieder können die No Angels ihren eigenen Song einfach nicht mehr hören. Als Gewinner der ersten Popstars-Staffel wurden Nadja Benaissa (40), Sandy Mölling (41), Lucy Diakovska (46), Jessica Wahls (45) und Vanessa Petruo (43) zur erfolgreichsten deutschen Girlband. 2021 feierten sie ohne Vanessa ihre Reunion – mit einer Neuauflage ihres ersten Hits "Daylight In Your Eyes". Dieser geht den Sängerinnen aber manchmal sogar selbst auf die Nerven, wie sie nun gestanden.

Bei der McDonald's Benefiz Gala plauderten die Musikerinnen mit Bunte über ihren Mega-Hit, der sie seit 2001 begleitet. "Natürlich passiert das auch mal, dass er dir auf die Nerven geht", räumte Sandy dabei ein. Immerhin habe die Girlgroup dieses Lied zeitweise mehrmals täglich und bei jeder Gelegenheit gesungen. "Es ist so phasenweise. Manchmal nervt er dich, manchmal schwelgst du einfach nur in Erinnerungen und bist melancholisch oder auch total euphorisch dafür", erklärte die Blondine. Im Kern lieben die vier ihre Debüt-Single aber. "Damit hat alles begonnen und das ist etwas ganz, ganz Besonderes für uns", betonte Sandy.

Dabei wäre "Daylight In Your Eyes" beinahe gar nicht der erste Song der No Angels geworden. Ursprünglich sollte "Go Ahead And Take It" die erste Single-Auskopplung aus ihrem Debütalbum "Elle'ments" werden. Die Künstlerinnen überzeugten aber ihr Management davon, dass sich das ändern sollte. "Wir haben 'Daylight' aufgenommen und dieser Song hatte für uns von Anfang an so etwas ganz Besonderes", erzählte Sandy gegenüber MDR JUMP.

ActionPress Die "Popstars"-Band No Angels

Getty Images No Angels bei "Die große Schlagerstrandparty" in Gelsenkirchen im Juli 2022

Getty Images Florian Silbereisen mit den No Angels, Februar 2021

