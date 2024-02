Dschungel-Voting: Fans stimmten eindeutig für Lucy Diakovska

Die Entscheidung ist eindeutig! Am Sonntagabend kämpften die drei Finalisten des Dschungelcamps um die begehrte Krone. Während Twenty4tim (23) den dritten Platz belegte, musste sich Leyla Lahouar (27) mit dem zweiten Platz zufriedengeben: No Angels-Star Lucy Diakovska (47) konnte das Rennen für sich gewinnen und durfte auf dem Dschungelthron Platz nehmen. Nun liegen die Voting-Ergebnisse vor und belegen: Die Zuschauer entschieden sich klar für Lucy!

Laut einer Pressemitteilung von RTL stimmten die Zuschauer mehrheitlich für die "Daylight in Your Eyes"-Interpretin: Im großen Finale standen 64,49 Prozent der Dschungel-Fans hinter Lucy und kürten sie somit eindeutig zur Herrscherin des Urwalds! Die zweitplatzierte Leyla konnte lediglich 35,51 Prozent der Zuschauer von sich überzeugen. Auch im Vorfinale war die Musikerin mit 50,21 Prozent der Stimmen klar vor ihren Kontrahenten gelegen – für Leyla hatten 25,82 Prozent und für Tim 23,97 Prozent der Zuschauer gestimmt.

Auf X feierten die Dschungel-Fans den Sieg des Wuschelkopfs. "Lucy ist einfach die beste Wahl für den Titel der Dschungelkönigin. Sie hat konstant gute Leistung erbracht, war immer nett und hat sich top ins Camp eingebracht", schwärmte ein begeisterter User. "Omg, ich freue mich so sehr! Lucy hat den Sieg so was von verdient!", meldete sich ein weiterer Zuschauer.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Lucy Diakovska, Dschungelkönigin 2024

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Lucy, Leyla und Twenty4tim im Dschungeltelefon

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamperin 2024

