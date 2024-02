Lucy wird am Tag von "Daylight"-Release Dschungelkönigin!

Das ist ein schöner Zufall! Lucy Diakovska (47) setzt sich im Dschungelcamp gegen ihre Mitstreiter durch und darf sich über den Titel der Dschungelkönigin freuen. Ihren Fans ist sie bereits seit ihrer Zeit als No Angels-Mitglied bekannt – der Hit "Daylight in Your Eyes" war damals ein echter Ohrwurm. Ihr Gewinn fällt auf ein besonderes Datum: Lucy wird an dem Tag Dschungelcamp-Queen, an dem auch "Daylight" rauskam!

Vor genau 23 Jahren feierten die No Angels nämlich ihr Debüt mit dem Song. Der Hit kam genau am selben Tag raus, an dem Lucy die Dschungelkrone gewinnt – dem 5. Februar! Damals durfte sich die gebürtige Bulgarin neben ihren damaligen vier Bandmitgliedern Sandy Mölling (42), Nadja Benaissa (41), Vanessa Petruo (44) und Jessica Wahls (47) über den Sieg der ersten Popstars-Staffel freuen. Und heute freut sich die 47-Jährige über den Dschungelcamp-Gewinn.

Und ein Mitglied der No Angels ist ganz besonders happy darüber, dass Lucy als Siegerin aus der Show hervorgeht. "Ich freue mich so für sie, ich bin so glücklich, dass sie es geschafft hat. Wie viel ihr das bedeutet, das geht mir so ans Herz!", schwärmt Nadja über ihre langjährige Freundin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach".

Anzeige

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

Anzeige

Getty Images Die No Angels bei der "Die große Schlagerstrandparty 2022"

Anzeige

Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, Jessica Wahls, Sandy Mölling und Nadja Benaissa im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de