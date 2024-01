No-Angels-Star Nadja findet Lucy im Dschungel "authentisch"

So ist sie wirklich! Seit zehn Tagen verbringt Lucy Diakovska (47) ihre Zeit im australischen Busch – und kämpfte sich gestern mit David Odonkor (39) erfolgreich durch die Dschungelcamp-Prüfung. Im Gegensatz zu einigen Mitcampern sorgte die No Angels-Sängerin bisher für keine Negativschlagzeilen und versteht sich auch vor Ort mit den anderen Teilnehmern prächtig. Ihre jahrelange Freundin Nadja Benaissa (41) ist davon nicht überrascht. Jetzt verrät Nadja, wie Lucy wirklich ist!

In der Show "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" ist das Bandmitglied der No Angels live zugeschaltet und steht der Moderatorin Angela Finger-Erben (43) Rede und Antwort. "Authentisch, herzlich, fair, mutig, kämpferisch. Das ist Lucy!", erklärt die 41-Jährige. Sie sei im Camp genau so, wie sie auch in Wirklichkeit ist. "Sie bleibt immer fair und neutral. Das kann einen manchmal auch zur Weißglut bringen", schmunzelt sie. "Ich denke, Lucy wird Dschungelkönigin", prophezeit sie außerdem im Gespräch.

Lucy eckte bisher mit keinem anderen Kandidaten so wirklich an – nur wenn es um ihre Wäsche geht, hört der Spaß auf. Vor einigen Tagen verschwand ihr Handtuch und kürzlich wurde nasse Kleidung auf ihre Sachen gelegt – das sorgte bei der gebürtigen Bulgarin für Unmut. Für sie zeugte das von einer gewissen Ignoranz und Gleichgültigkeit.

