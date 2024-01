No Angels waren schockiert über Lucys Dschungelcamp-Zusage!

Das mussten sie bestimmt erst einmal verdauen! In wenigen Tagen flimmert endlich wieder das Dschungelcamp über die Bildschirme in ganz Deutschland. Dann dürfen sich die Fans der beliebten Realityshow endlich wieder auf ekelhafte Essensprüfungen und waghalsige Sternenjagden freuen. Mit von der Partie ist in diesem Jahr auch No Angels-Mitglied Lucy Diakovska (47). Damit haben Lucys Bandkolleginnen wohl überhaupt nicht gerechnet!

"Ich habe in einer Telefonschalte mit ihnen die Katze aus dem Sack gelassen. Im ersten Moment waren sie wohl schockiert", plaudert die Sängerin im Interview mit Bild aus. Nadja Benaissa (41), Sandy Mölling (42) und Jessica Wahls (46) haben sich offenbar um ihre Kollegin gesorgt, da es in dem Format viele Momente des Fremdschämens gebe. "Aber für mich müssen sie sich nicht schämen! Sie haben mir sogar gesagt, dass ich unbedingt durchhalten muss", verrät Lucy weiter.

TV-Formate sind für die vier aktuellen Mitglieder immerhin auch kein Neuland. Nadja, Sandy, Jessica, Lucy und damals auch Vanessa Petruo (44) hatten sich im Rahmen von Popstars zu der Girlgroup formiert. Daraufhin traten sie aber weiterhin immer mal wieder im TV auf. Während Sandy und Lucy unter anderem bei The Masked Singer um den Sieg sangen, verhalf Nadja Joko Winterscheidt (45) in "Das Duell um die Welt" zu einem Länderpunkt.

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

Getty Images Die No Angels bei der "Die große Schlagerstrandparty 2022"

Getty Images Sandy Mölling bei "The Masked Singer"

