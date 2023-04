Deshalb war Vanessa nicht bei dem No-Angels-Comeback dabei!

Die No Angels überraschten ihre Fans Anfang 2021 mit einer tollen Neuigkeit – die allererste Popstars-Band feierte ihr großes Comeback! Sandy Mölling (42), Lucy Diakovska (47), Nadja Benaissa (41) und Jessica Wahls (46) nahmen unter anderem eine neue Version ihres Hits "Daylight In Your Eyes" auf und gingen auf Tour. Doch ein Mitglied der ursprünglichen Konstellation fehlte dabei. Jetzt erklärt Vanessa Petruo (43), warum sie bei dem No-Angels-Comeback fehlte!

Auf ihrem Instagram-Profil bezieht das einstige Bandmitglied jetzt Stellung. "Wie einige von euch wissen, hat sich mein Leben seit der Auflösung der Band vor über 20 Jahren in eine andere Richtung entwickelt", betont die 43-Jährige. Die Entscheidung sei ihr alles andere als leicht gefallen. "Aber ich habe die Leidenschaft für die Musik nie verloren. Sie hat sich lediglich in eine andere Form gewandelt – ich genieße es, Musik privat zu machen und meine kreativen Energien auf eine andere Weise auszudrücken", fügt sie hinzu.

Außerdem ist es Vanessa wichtig zu betonen, dass es keinen Streit zwischen ihr und den No Angels gab. "Wir haben uns einfach auseinandergelebt und gehen nun unterschiedliche Wege", stellt sie klar und schwärmt: "Unsere gemeinsame Zeit in der Band werde ich immer in Ehren halten und bin dankbar für die wunderbaren Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben."

Getty Images Die No Angels, 2007

Getty Images Vanessa Petruo im Oktober 2013

Getty Images Vanessa Petruo, Wissenschaftlerin

