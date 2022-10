Ein Hauch von nichts: So sexy feierte Kim Kardashian B-Day

Sexy, sexier, Kim Kardashian (42)! Am vergangenen Freitag wurde die TV-Bekanntheit 42 Jahre alt. Seinen Geburtstag verbrachte der Realitystar im Kreise seiner Liebsten: Gemeinsam mit ihrem Sohn Saint (6) besuchte Kim am Nachmittag ein Basketballspiel ihrer Tochter North (9). Den Abend habe sie dann unter anderem mit ihrer Schwester Kourtney (43), Travis Barker (46) und ihrer Mutter Kris Jenner (66) gemütlich ausklingen lassen. Dennoch ließ Kim es sich nicht nehmen und putzte sich für das Dinner anlässlich ihres Ehrentags ordentlich heraus!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, wählte Kim für ihren Ehrentag ein besonderes Outfit: In Kombination mit einem transparenten, trägerlosen Kleid mit feinen Applikationen trug die 42-Jährige leidlich einen schwarzen BH mit einem dazu passenden kurzen High-Waist-Höschen. Um ihren Geburtstagslook zu vervollständigen, entschied sich Kim zudem für weiße High Heels zum Schnüren und für eine kleine glitzernde Handtasche.

Ihre Liebsten ließen es sich nicht nehmen und fanden anlässlich ihres Geburtstags liebe Worte für Kim: "Du bist immer noch mein kleines Mädchen und gleichzeitig die stärkste Frau, die ich kenne", schrieb unter anderem Mama Kris unter einem Instagram-Post, während Kims Modelfreundin Emily Ratajkowski (31) ein altes Bild mit dem Keeping up with the Kardashians-Star postete.

@CelebCandidly/ Snorlax / MEGA Kim Kardashian und ihr Sohn Saint

MEGA Kim Kardashian im Oktober 2022

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und Kim Kardashian

