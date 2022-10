Bodenständig: Kim Kardashian feierte Geburtstag mit Familie

Kim Kardashian (42) machte ihren Geburtstag zum Familienfest! Der Realitystar feierte vor zwei Tagen seinen 42. Geburtstag. Den besonderen Tag schien sie zunächst zusammen mit ihren Kindern zu zelebrieren. Gemeinsam mit ihrem Sohn Saint (6) wurde sie am Nachmittag bei einem Basketballspiel ihrer ältesten Tochter North (9) gesehen. Doch am Abend scheint es doch noch eine kleine Party gegeben zu haben: Kim feierte nur mit ein paar Gästen!

Wie TMZ berichtete, soll Kim ihren Geburtstag am Freitagabend in kleinem Kreise mit ihrer Familie und ein paar engen Freunden gefeiert haben. Die Aufnahmen zeigen, dass unter anderem ihre Schwester Kourtney (43) mit ihrem Partner Travis Barker (46) dabei war sowie ihre Mama Kris Jenner (66). Anstatt eine große Location zu buchen, fand die Party einfach in dem Büro der Unternehmerin in Los Angeles statt. Herausgeputzt hatte sich der Kardashian-Jenner-Clan trotzdem. Vor allem Familienoberhaupt Kris glänzte in einem silbernen Glitzerkleid.

Dass sich bei den Kardashians alles um Familie dreht, zeigen auch die Geburtstagsgrüße für Kim. Kris teilte ein Video mit einer Montage aus alten VHS-Aufnahmen. Dabei bildete die stolze Mama in dem Clip die gesamte Kindheit ihrer Tochter bis heute ab. Die süßen Bilder zeigen unter anderem auch die kleine Kim bei ihrem ersten Geburtstag.

Getty Images Die Kardashians im November 2019 in Santa Monica

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Kim Kardashian und Kris Jenner im November 2017 in Los Angeles

