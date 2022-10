In Neongelb: So schön strahlt Helene Fischer bei Auftritt!

So stylish peformt Helene Fischer (38) auf der Bühne! Sie ist in der Schlager-Welt zu Hause: Seit Jahren zählt die Sängerin zu den erfolgreichsten Musikern in dieser Branche. Neben ihrer beeindruckenden Stimme begeistert die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin ihre Fans auch mit actionreichen Bühnenshows und zauberhaften Looks während ihrer Auftritte – wie auch jetzt: Bei einem musikalischen Event überzeugte Helene mit grellen Farben!

Am vergangenen Freitag gab Helene in der TV-Show "Das große Schlagerjubiläum 2022 - Auf die nächsten 100!" ihre größten Hits zum Besten. Neben ihrer Bühnenpräsenz konnte sich auch ihr Modebewusstsein wie immer sehen lassen: In einem neongelben Jumpsuit und weißen coolen Boots performte die 38-Jährige anlässlich des Jubiläums. Aber auch ein Auftritt mit dem Host der Show und Helenes Ex Florian Silbereisen (41) durfte nicht fehlen: Dafür trug der Schlagerstar ein weißes Basic-Shirt, das er mit einem grauen Jackett und einer Anzugshose in derselben Farbe kombinierte.

Kurz zuvor überraschte Helene ihre Fans während des Auftritts mit einem Look der anderen Art: Die Schlager-Queen performte in einem spektakulären Outfit mit XXL-Rock – der während ihres Auftritts in Flammen aufging. Die Fans sind sich einig: Einige User sind begeistert von dem Feuer-Look, während andere das Outfit mit einem Scheiterhaufen verglichen! "Man muss ja Helene Fischer nicht mögen. Aber gleich auf den Scheiterhaufen?", hieß es unter anderem auf Twitter.

Helene Fischer, Sängerin

Helene Fischer und Florian Silbereisen im Oktober 2022

Helene Fischer, Sängerin

