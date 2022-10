Wow-Auftritt: Helene Fischers Outfit geht in Flammen auf!

Helene Fischer (38) hat sich mal wieder selbst übertroffen! Die Sängerin zählt zu den erfolgreichsten Schlagermusikern überhaupt – nicht nur mit ihrer gewaltigen Stimme, sondern auch mit actionreichen Bühnenshows und atemberaubenden Looks verzaubert die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin ihre Fans immer wieder aufs Neue. Jetzt trat die Beauty bei "Das große Schlagerjubiläum" auf. Dort begeisterte Helene die Zuschauer mit einem brennenden Outfit!

Helene Fischer performte in einem spektakulären Outfit mit XXL-Rock – der ging während ihres Auftritts in Flammen auf. Die Fans staunten nicht schlecht: "Helene Fischer brennt im deutschen Fernsehen. Also wortwörtlich" oder "Helene Fischer als Gasherd", kommentierten einige User auf Twitter.

Viele Fans assoziierten ihren Look allerdings mit einem Scheiterhaufen. "Man muss ja Helene Fischer nicht mögen. Aber gleich auf den Scheiterhaufen?" oder "Da waren heute Gäste, die hätten eher auf den Scheiterhaufen zur Hexenverbrennung gehört... Aber doch nicht Helene", kommentierten die Nutzer die Robe mit sarkastischem Unterton.

Getty Images Helene Fischer bei ihrem Konzert in München, August 2022

Getty Images Helene Fischer, "Atemlos"-Interpretin

Getty Images Helene Fischer im August 2022 in München

