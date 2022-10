Partnersuche: Deutet Katie Price hier Trennung von Carl an?

Sucht Katie Price (44) etwa nach einem neuen Partner? Zwischen der britischen TV-Bekanntheit und ihrem Partner Carl Woods herrscht Liebes-Chaos. Immer wieder kommen Trennungsgerüchte auf, dann sprechen die beiden doch erneut über Hochzeit und Kinder. Zuletzt entfolgte das ehemalige Model ihrem Partner im Netz. Jetzt befeuerte Katie die Spekulationen, dass es zwischen ihr und Carl kriselt. Sie setzte einen kryptischen Post ab.

Auf Instagram postete Katie ein Video mit folgendem Text: "Eine Sache habe ich in meinem Leben gelernt: Menschen sind unberechenbar. Sie lieben dich und sie verletzen dich. Sie sind komisch und sie sind toll – und man weiß nie, was man bekommt." Daher müsse man sich sowohl bei einer Beziehung als auch bei einer Freundschaft im Vorfeld im Klaren darüber sein, was man will, was man braucht und wofür man steht.

Bereitet Katie sich hier schon auf die Suche nach einem potenziell neuen Partner vor? Erst kürzlich teilte die Blondine auf TikTok mit, dass sie und Carl sich getrennt hätten. Später behauptete sie jedoch, ihr Konto sei gehakt worden. Außerdem habe sie laut The Sun nach einem Thailand-Urlaub die Nacht ohne Carl verbracht. Zeugen sollen gehört haben, wie sie erzählte, dass zwischen ihr und dem Hottie alles aus sei.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Junior Savva Andre, Katie Price, Carl Woods und Princess Tiaamii Andre

Instagram / katieprice Katie Price, Model

