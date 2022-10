Trotz Kritik: Nicki Minaj will bei den Grammys dabei sein

Nicki Minaj (39) will sich nichts entgehen lassen. Die "Starships"-Interpretin hat vor wenigen Tagen das Musiklabel Recording Academy, das jährlich die Grammy Awards verleiht, kritisiert. Der Grund: Ihr Song "Super Freaky Girl" hatte einen Grammy in der Pop-Kategorie statt in der Rap-Sparte erhalten. Das empfand die Musikerin als nicht fair, da andere Rapperinnen, die eigentlich das gleiche Genre wie sie bedienen, mit einem Award in der Rap-Kategorie ausgezeichnet wurden. Trotz des Ärgers will Nicki nach wie vor keine Grammy-Verleihung verpassen.

Die Queen of Hip Hop stellte in einem Interview mit dem Online-Magazin E! klar: Sie werde weiterhin an der Grammy-Verleihung teilnehmen, wenn man sie nominieren würde. "Ich bin kein Feigling", erklärte die 39-Jährige und merkte an: "Ich habe das Gefühl, dass ich in einer wirklich guten Verfassung bin, also warum nicht? Warum nicht ein schönes Kleid anziehen und meine großen Brüste bedecken und meinen großen alten Hintern zeigen." Trotz ihres Grolls wegen der vergangenen Verleihung will die Rapperin das Event wohl nicht missen müssen.

In der Musik-Szene ist Nicki hoch angesehen. So wurde ihr im vergangenen August eine besonders große Ehre zuteil: Sie erhielt bei den MTV Video Music Awards den Michael Jackson Video Vanguard Preis. Dieser wird an Künstler verliehen, die großen Einfluss auf Musikvideos und -filme haben.

Getty Images Nicki Minaj bei den MTV Video Music Awards 2022

Getty Images Nicki Minaj bei der Met Gala 2022

Getty Images Nicki Minaj erhält den Michael Jackson Video Vanguard Award 2022

