"Fühlt sich ewig an": Mike Blümers Neue ist total verknallt

Mike Blümer und seine neue Freundin sind offenbar unzertrennlich! Vor wenigen Monaten machte der einstige Partner und Manager von Melanie Müller (34) öffentlich, dass er wieder in festen Händen ist. Seitdem teilen er und seine Liebste Katharina auch immer wieder mit ihren Fans, wie glücklich sie sind. Erst vor wenigen Wochen machte Mike seinem Herzblatt eine süße Liebeserklärung. Jetzt legte Katharina nach!

In ihrer Instagram-Story schrieb die Altenpflegerin: "Ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin so verliebt. Alles fühlt sich so ewig an." Sie und Mike hätten zusammen schon sehr viel geschafft. "Aber genau das hat uns so zusammengeschweißt und stark gemacht", betonte die einstige Schwiegertochter gesucht-Kandidatin. Auf nähere Hintergründe ging sie jedoch nicht ein.

Mike und Katharina hatten für ihre Beziehung zu Beginn recht viel Kritik einstecken müssen. Immer wieder kamen Gerüchte auf, dass er Melanie mit ihr betrogen haben soll. Doch vor wenigen Tagen stellte der zweifache Vater im Netz klar: "Also auch wenn das behauptet wird: Nein, nein, nein! Also nein, wir hatten nichts. Hatten wir wirklich nicht." Zwischen ihm und Katharina sei erst nach dem Ehe-Aus etwas gelaufen.

Anzeige

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Berlin Fashion Week, 2015

Anzeige

Instagram / katharinakahrmann Mike Blümer und Katharina Kahrmann im August 2022

Anzeige

Getty Images Mike Blümer

Anzeige

Was sagt ihr zu Katharinas Liebeserklärung? Megaromantisch! Eher ein bisschen kitschig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de