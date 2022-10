Deshalb brachte Rihanna so lange keine neuen Songs raus!

Warum ließ Rihanna (34) ihre Fans so lange warten? Seit dem Release ihres letzten Albums "Anti" im Jahr 2016 brachte die Sängerin keine neuen Songs mehr raus – sehr zum Leidwesen ihrer Follower. Umso mehr freute sich ihre Community, als publik wurde, dass sie diesen Freitag mit der Single "Lift Me Up" ihr musikalisches Comeback feiert. Der Hit wurde extra für den bald erscheinenden Film Black Panther: Wakanda Forever geschrieben. Doch warum bekamen RiRis Fans eigentlich so lange keine neuen Lieder mehr zu hören?

Ein Insider aus dem nahen Umfeld der 34-Jährigen sprach mit HollywoodLife nun ganz offen über ihren neuen Song. "Rihanna ist sich bewusst, dass die Fans seit Jahren auf neue Musik von ihr warten", meinte der Informant zu wissen. Doch in den vergangenen Jahren habe die "Diamonds"-Interpretin an zahlreichen Projekten gearbeitet, die sie viel Zeit gekostet haben. Zudem sei sie Mutter geworden und habe ihr Babyglück erst einmal mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) genießen wollen: "Rihanna wollte nicht einfach irgendeine Musik herausbringen, nur weil die Fans danach gefragt haben."

Dass ihr neuer Song Teil des Soundtracks für den neuen "Black Panther: Wakanda Forever"-Film ist, soll die Unternehmerin total freuen. "Rihanna liebt es, dass sie ihre Stimme für ein so wichtiges Projekt zur Verfügung stellen kann", plauderte die Quelle aus ihrem nahen Umfeld gegenüber dem Magazin aus.

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Musikerin Rihanna mit ihrem Partner A$AP Rocky

Getty Images Musikerin Rihanna

