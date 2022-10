Sechs Jahre nach letztem Album: Rihanna veröffentlicht Song!

Rihanna (34) meldet sich mit neuer Musik zurück! 2016 veröffentlichte die Sängerin ihr letztes Album "Anti". Seither ist es musikalisch still um die aus Barbados stammende Beauty geworden. Erst am Mittwoch teilte die Musikerin im Netz dann einen kurzen Clip, der ihren Fans Hoffnung auf ein Comeback schenkte. Nun gibt es Gewissheit: Rihanna bringt einen neuen Song auf den Markt – und das schon am Freitag!

Wie Universal nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, steuert die 34-Jährige einen Song zu dem bald erscheinenden Film "Black Panther: Wakanda Forever" bei. Der Hit "Lift Me Up" wird bereits am Freitag erscheinen und ist die erste Singleauskopplung des Soundtracks zum neuen Marvel-Film. Neben Rihanna haben auch Ludwig Göransson und die Sängerin Tems an dem Song mitgeschrieben. "Rihanna war schon immer eine riesige Inspirationsquelle für mich und es ist eine große Ehre, dass sie diesen Song eingesungen hat", schwärmte die Musikerin Tems.

Mit der Veröffentlichung der Single feiert Rihanna nicht nur ihr musikalisches Comeback nach sechs Jahren – sie setzt damit auch ihrer Babypause ein Ende. Erst im Mai dieses Jahres erblickte das erste Kind der Unternehmerin das Licht der Welt. Davor widmete sich Rihanna vorwiegend ihrer Mode- und Kosmetiklinie.

Getty Images Rihanna, Musikerin

Getty Images Rihanna in New York City

Getty Images Rihanna im Februar 2022 in Mailand

