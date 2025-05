Rihannas Papa Ronald Fenty im Alter von 70 Jahren verstorben

Rihanna (37) trauert um ihren Vater Ronald Fenty. Wenige Wochen, nachdem die "Diamonds"-Interpretin ihre erneute Schwangerschaft verkündet hat, macht nun diese traurige Nachricht die Runde. Berichten zufolge starb der 70-Jährige am frühen Samstagmorgen in Los Angeles nach einer kurzen Krankheit. Offizielle Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt. Wie die Radiostation Starcom Network News aus Barbados meldet, haben sich Familienmitglieder in Kalifornien versammelt, um gemeinsam sein Leben zu würdigen. Die Musikerin hat den Verlust zum aktuellen Zeitpunkt weder selbst noch durch ihr Management kommentiert.

Ronald und die Sängerin waren in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung. Der Familienvater und Rihannas Mutter Monica Braithwaite ließen sich 2002 scheiden, als der spätere Popstar 14 Jahre alt war. In einem Interview mit ET berichtete sie einst, dass die schwierige Ehe ihrer Eltern ihr oft Kopfschmerzen verursacht habe. Damals hätten Ärzte sogar vermutet, dass sie einen Tumor haben könnte, bevor der wahre Grund festgestellt wurde. "Es sind keine schönen Erinnerungen. Aber es hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln und mich stärker zu machen", erzählte sie.

Der plötzliche Tod ihres Vaters ereignet sich in einer Zeit großer Veränderungen für die 37-Jährige. Rihanna erwartet derzeit ihr drittes Kind mit ihrem langjährigen Partner, dem Musiker A$AP Rocky (36). Die Neuigkeit verkündete sie bei der diesjährigen Met Gala, bei der der Rapper als Co-Chair fungierte. Zu später Stunde betrat sie den blauen Teppich der traditionsreichen Veranstaltung und setzte ihren Babybauch in Szene.

Instagram / ronald.fenty Rihanna und ihr Vater Ronald Fenty

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2025