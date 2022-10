Wird Chethrin Schulze ihren neuen Partner öffentlich zeigen?

Werden Chethrin Schulzes (30) Fans ihren Freund noch zu sehen bekommen? Ende September verriet die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin, dass sie tatsächlich wieder vergeben ist. Bisher hatte sie ihr Liebesleben immer recht öffentlich gemacht und sogar mehrmals im TV nach der Liebe gesucht: bei Love Island und bei Mein Date, mein bester Freund & ich. Jetzt hat Chethrin ihren Mr. Right gefunden – doch wird sie ihn auch im Netz zeigen?

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob der Freund der 30-Jährigen bald auf ihrem Social-Media-Profil zu sehen sein wird. "Nein, das möchte ich nicht und er auch nicht. Ich werde immer mal wieder einen kleinen Einblick in unsere Beziehung geben, ohne ihn komplett zu zeigen, aber mehr nicht", erklärte Chethrin. Ihr Glück sei der gebürtigen Berlinerin heilig. Und das wolle sie dieses Mal ganz für sich genießen.

Bisher hat auch Chethrins Mama ihren neuen Partner noch nicht kennengelernt. "Aber das wird bald der Fall sein", betonte die Reality-TV-Bekanntheit. Was diese Begegnung angeht, macht sich die Blondine jedoch keine Sorgen: "Sie freut sich schon so sehr, weil sie mich noch nie so glücklich erlebt hat. Daher hat er eh schon gewonnen."

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Mai 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

