Tatsächlich vergeben: Chethrin Schulze schwärmt von Freund!

Chethrin Schulze (30) schwebt wirklich auf Wolke sieben! In den vergangenen Wochen kamen immer wieder Gerüchte auf, dass die ehemalige Love Island-Kandidatin in festen Händen ist. Es gab sogar Spekulationen, dass sie mit Michelle Hunzikers (45) Ex Tomaso Trussardi (39) anbandelt. Dazu hat sie sich noch nicht geäußert – sie betonte lediglich, dass sie aktuell sehr glücklich sei. Nun verriet Chethrin: Sie ist tatsächlich wieder vergeben!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin ein paar Fragen zu ihrem neuen Freund. Um wen es sich dabei handelt, werden ihre Follower aber wohl erst mal nicht erfahren: Chethrin betonte, dass sie ihren Liebsten nicht im Netz zeigen wolle. Dennoch schwärmte die Berlinerin von ihrem Herzbuben in den höchsten Tönen. Sie schätze an ihm vor allem "seinen Ehrgeiz, seine Kreativität, seinen Intellekt, die Lebenserfahrung. Außerdem ist er ganz schön hot".

Vor wenigen Tagen hatte sich die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation bezüglich ihres Beziehungsstatus noch ziemlich bedeckt gehalten. "Jetzt gerade kann ich mich nicht beschweren. Ich bin sehr glücklich!", erzählte sie im Promiflash-Interview beim AEDT-Sommerfest in der Berliner Bellucci Bar.

Anzeige

Getty Images Tomaso Trussardi in Mailand, 2014

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de