Prinzessin Kate: Warum sieht sie auf Fotos immer gut aus?

Was ist das Beauty-Geheimnis von Prinzessin Kate (40)? Die Frau an der Seite von Prinz William (40) ist Teil vieler öffentlicher Auftritte der britischen Royals. Die Prinzessin gilt für viele als der Inbegriff natürlicher Schönheit und gehört schon länger zu den meist abgelichteten Menschen der Welt. Doch ungünstig fotografiert wurde die Dreifachmama trotzdem nur selten. Eine Expertin klärt jetzt auf, weshalb Kate immer so perfekt aussieht!

Miranda Holder, Expertin für königlichen Stil, verriet auf TikTok, mit welchem einfachen Trick es Kate schafft, immer toll auszusehen: "Sie wurde darauf trainiert, ihr Kinn immer parallel zum Boden zu halten. Sie neigt es nicht nach unten, sie neigt es nicht nach oben – und das sorgt jedes Mal für ein schmeichelhaftes Foto." Diesen Style-Hack habe die 40-Jährige sich durch ein royales Medientraining angeeignet, will Miranda wissen.

Um ihr Äußeres und Inneres in Topform zu halten, pflegt Kate laut Sat.1 auch einen gesunden Lebensstil – sie esse viel Obst und Gemüse und treibe Sport. Zudem soll sie sowohl auf teure Pflegeprodukte als auch auf natürliche Schönmacher setzen. Wenn Kate mal nicht so gut geschlafen hat und Augenschatten sich in ihrem Gesicht bemerkbar machen, soll ihre Kosmetikerin der Prinzessin als Wachmacher Kaffeepulver in die Augencreme mischen.

Getty Images Herzogin Kate in Jamaika, März 2022

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate im November 2021

