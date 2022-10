Selten: Alexandra Daddario und Andrew Form besuchen Event

Alexandra Daddario (36) und Andrew Form (53) könnten wohl kaum glücklicher sein! Die Schauspielerin und der Produzent gingen rund eineinhalb Jahre gemeinsam durchs Leben, bevor sie im Dezember 2021 ihre Verlobung bekannt gaben. Im vergangenen Juni gab sich das Paar daraufhin im Kreise seiner Liebsten in New Orleans das Jawort. Doch nur selten lassen sich die Turteltauben gemeinsam in der Öffentlichkeit blicken. Nun machten Alexandra und ihr Andrew eine Ausnahme: Auf einem Event turtelten sie, was das Zeug hält!

Am Mittwoch waren die 36-Jährige und ihr Mann zu Gast bei der Tiffany & Co. Lock-Veranstaltung im Sunset Tower Hotel in West Hollywood. Alexandra trug an dem Abend einen braun karierten Jumpsuit und rundete ihren Look mit einem dazu passenden Blazer und hellbraunen Stilettos ab. Andrew setzte dagegen auf einen marineblauen Anzug und ein blau-weiß kariertes Hemd. Während des Events wirkten die beiden total verliebt. Sie verließen die Location sogar händchenhaltend!

Erst im September hatte die Baywatch-Darstellerin im Gespräch mit Women's Health davon geschwärmt, dass es zwischen Andrew und ihr damals Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. "Als ich Andrew kennenlernte, wussten wir es beide einfach", gab die gebürtige US-Amerikanerin im Interview offen zu.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Alexandra Daddario im Oktober 2022 in Los Angeles

Anzeige

Backgrid / ActionPress Alexandra Daddario und Andrew Form im Oktober 2022 in West Hollywood

Anzeige

Getty Images Alexandra Daddario und Andrew Form im September 2022 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de