Alexandra Daddario kontert Schauspielerei-Kritik mit Scherz

Alexandra Daddario (38) muss sich in einem Interview mit dem Magazin Elle einigen scharfen Fragen stellen. Eine davon ist: "Was ist das verrückteste Gerücht über dich, das du je gehört hast?" Mit einem verschmitzten Grinsen antwortet sie: "Dass ich eine schlechte Schauspielerin bin." Dabei wird klar, dass sie diese Unterstellung gar nicht so sehr mitnimmt – mit großen Augen und aufgesetzter Stimme erklärt sie: "Ich bin keine schlechte Schauspielerin. Manchmal arbeite ich nur an Projekten, die mich nicht so darstellen, wie ich es verdiene. [...] Manchmal werde ich schlecht belichtet, okay?" Dabei lacht sie und es wird klar, dass sie diese Argumente als Scherz meint. Allerdings setzt sie dann noch hinzu: "Ich habe einen Emmy Award gewonnen. Wie soll ich das gemacht haben, wenn ich so schlecht schauspielere?"

Im Interview äußerte sich die Schauspielerin auch zu einigen unschönen Erfahrungen in ihrer Karriere. Sie berichtete von einem Indie-Filmprojekt, bei dem es zu Chaos und Streitigkeiten am Set gekommen sei: "Heftige Auseinandersetzungen und Produzenten, die das Projekt verließen – so etwas ist nichts für mich." Auch wenn sie den Projektnamen nicht nennen wollte, ließ sie durchblicken, dass sie aus den negativen Erlebnissen gelernt habe. Trotz solcher Rückschläge konnte Alexandra mit Rollen wie der Journalistin Rachel in "The White Lotus" Fans und Kritiker überzeugen. Über die Möglichkeit einer Rückkehr ihres Seriencharakters sagte sie: "Mike White hat immer Ideen. Rachel und Shane auf einem Boot – wir wären sicher wieder furchtbar nervig!"

Abseits des Berufslebens läuft es bei Alexandra privat sehr glücklich. Die Schauspielerin, die 2022 den Filmproduzenten Andrew Form (56) heiratete, wurde kürzlich Mutter eines kleinen Kindes. Besonders passend für ihren Halloween-Geburtstermin schrieb Alexandra auf Instagram: "Ich spiele eine Hexe im TV und habe an Halloween entbunden." Ihr Ehemann Andrew, den sie 2020 zufällig auf einem Spaziergang traf, bezeichnete sie in einem Vogue-Interview als ihren großen Glücksgriff: "Es war wie im Film – wir waren die Einzigen auf einer ansonsten belebten Straße und drehten uns beide um, um uns anzulächeln."

Getty Images Schauspielerin Alexandra Daddario im Oktober 2022 in Los Angeles

Getty Images Alexandra Daddario und Andrew Form im September 2022 in Los Angeles

