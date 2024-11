Alexandra Daddario teilt erstes Bild von sich und ihrem Baby

Alexandra Daddario (38) hat auf Instagram das erste Foto mit ihrem Neugeborenen geteilt. Auf dem niedlichen Schnappschuss hält die Schauspielerin ihr Baby in den Armen und lächelt zufrieden in die Kamera. In der Bildunterschrift philosophiert die Schauspielerin über die Herausforderungen und Wunder des Lebens nach der Geburt. "Ich spiele eine Hexe im Fernsehen und habe an Halloween geboren, aber nichts hätte mich auf die Magie und die Angst nach der Geburt vorbereiten können", schreibt sie dazu.

Sie sei nie stolzer auf ihren Körper gewesen, meint Alexandra. "Frauenkörper sind erstaunlich und ich habe mich noch nie so stolz auf meinen gefühlt. Ganz viel Liebe an all die neuen Mütter da draußen, die gerade ihre neuen Superkräfte entdecken", schwärmt der "The White Lotus"-Star. Ihren Fans gewährt sie durch das Bild auch einen freien Blick auf ihren Körper und erntet dafür prompt Komplimente. "Du siehst großartig aus" und "Wow, du siehst wirklich toll aus, wenige Wochen nach der Geburt", freuen sich beispielsweise zwei Social-Media-Nutzer.

Anfang November erblickte Alexandras Baby das Licht der Welt. Die freudige Nachricht teilte die 38-Jährige mit einem witzigen Schnappschuss im Netz. Das Bild zeigte ihr Kind umhüllt von Tüchern. Obendrauf legte die stolze Mama ein paar Schokoriegel und scherzte: "Ich dachte, das wäre eine seltsame Schüssel Süßigkeiten." Den Papa des Kindes, Andrew Form (55), lernte Alexandra vor rund vier Jahren kennen und lieben. Der gemeinsame Nachwuchs machte das Liebesglück rundum perfekt.

Getty Images Alexandra Daddario, Schauspielerin

Instagram / alexandradaddario Alexandra Daddarios Neugeborenes im Oktober 2024

