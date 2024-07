Gelüste: Schwangere Alexandra Daddario schlemmt Eis in Rom

Alexandra Daddario (38) genießt derzeit ihre Schwangerschaft in Italien. Auf Instagram gewährt die Schauspielerin einen kleinen Einblick in ihren Urlaub und teilt ein paar Schnappschüsse. Auf einem der Fotos zeigt sie stolz ihre wachsende Babykugel in einem schicken orangefarbenen Sommerkleid, das sie mit einer Designer-Handtasche kombiniert. In ihrem Urlaubs-Post verrät die "Percy Jackson"-Darstellerin offenbar auch, welches Schwangerschaftsverlangen sie aktuell hat: Auf jedem Foto hält sie ein großes Eis in der Hand, das sie genüsslich verdrückt. Witzelnd schreibt sie darunter: "Ein römisches Gelato-Monster."

Die freudige Nachricht über Alexandras Schwangerschaft wurde zuerst von Vogue verbreitet. Rund sechs Monate habe sie die Babynews geheim gehalten, sich aber dann doch dazu entschieden, das Geheimnis preiszugeben: "Ich möchte mich nicht mehr verstecken müssen, wenn jemand ein Foto von mir druckt, auf dem ich einen Bagel in der Bodega esse." Im Interview mit dem Magazin sprach die Hollywood-Bekanntheit auch offen über einen schmerzhaften Verlust, den sie vor ihrer jetzigen Schwangerschaft erlitten hatte. "Ich bin schwanger und es ist alles gut und gesund", erklärte sie zunächst und fügte dann hinzu, dass sie zuvor leider eine sehr schwierige Erfahrung gemacht habe: "Ich hatte eine lange und komplizierte Schwangerschaftsreise hinter mir und verstehe nun die Schmerzen anderer Frauen in ähnlichen Situationen viel besser."

Daddario ist nicht neu im Familienleben, denn sie ist bereits Stiefmutter! Ihr Mann Andrew Form (55) brachte zwei Söhne aus seiner früheren Ehe mit Jordana Brewster (44) mit in die Beziehung: Rowan und Julian. Alexandra und der Filmproduzent sind schon seit ein paar Jahren glücklich zusammen. 2021 hatte Andrew um die Hand seiner Liebsten angehalten. Im Sommer des darauffolgenden Jahres gaben sie sich in einer romantischen Trauung in New Orleans das Jawort.

Im Interview mit Vogue beschrieb Alexandra auch, wie schwer es ihr fiel, ihre Schwangerschaft beim Dreh der Serie "Mayfair Witches" zu verbergen. "Ich war am Set und musste mich übergeben und hatte direkt danach Knutschszenen mit meinen Kollegen", offenbarte sie. Ihre Morgenübelkeit machte es ihr fast unmöglich, die Babynews geheim zu halten, und sie fügte hinzu: "In der fünften Woche dachte ich mir: Das kann ich auf keinen Fall verbergen." Jetzt, da das Versteckspiel vorbei ist, zeigt die Schauspielerin stolz ihre neue Rolle als werdende Mutter. "Endlich kann ich mich dazu bekennen. Ich kann es präsentieren", meinte sie voller Vorfreude. Offensichtlich kann es der "The White Lotus"-Star kaum erwarten, sein gemeinsames Baby mit Andrew willkommen zu heißen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Daddario, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Daddario und Andrew Form im September 2022 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Alexandra Daddario im Oktober 2022 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Schwangerschaftsupdates von Alexandra? Nee, sie darf ihre Schwangerschaft gerne für sich genießen. Ja, ich wünschte, sie würde mehr verraten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de