Alexandra Daddario teilt Einblicke in ihr junges Mutterglück

Alexandra Daddario (38) schwelgt im Babyglück – und daran lässt der "Percy Jackson"-Star auch seine Fans auf Social Media teilhaben. Auf Instagram teilt die frischgebackene Mama einige Schnappschüsse aus ihrem Alltag als Person des öffentlichen Lebens und von ihrem Baby. Neben Fotos, auf denen die Schauspielerin zurechtgemacht wird, sind auch Bilder dabei, auf denen sie mit ihrem Wonneproppen kuschelt. Eine weitere Aufnahme zeigt außerdem Alexandra mit ihrem Hund, der seinen Kopf liebevoll an das Neugeborene auf ihrem Schoß gelehnt hat.

Ihren Beitrag kommentiert die "The White Lotus"-Bekanntheit mit den Worten: "Ein paar unnormal warme Herbsttage. Als ich ein Kind war, musste ich mich jetzt bereits warm einpacken. Mein Baby geht hingegen ohne Mütze raus, während es halb auf meiner Brust einschläft." Die Einblicke in ihr Mutterglück kommen bei Alexandras Fans total gut an. "Schön, wie sehr du genießt, Mama zu sein!", schwärmt beispielsweise ein Nutzer, und ein weiterer kommentiert: "Ich liebe diese Einblicke in dein Leben."

Die Geburt ihres Sonnenscheins machte die Filmdarstellerin Anfang November publik – und zwar mit einem zuckersüßen Schnappschuss. Die Neumama teilte ein goldiges Foto, auf dem ihr Baby zu sehen war. Alex hatte das Kleine in ein Tuch eingewickelt und mit einigen Naschereien dekoriert. "Ich dachte, das wäre eine seltsame Schüssel Süßigkeiten", scherzte sie über die Aufnahme ihres Kindes und löste daraufhin große Begeisterung bei ihren Followern aus, die sie zu ihrem Nachwuchs beglückwünschten.

Instagram / alexandradaddario Schauspielerin Alexandra Daddario mit ihrem Hund und Baby, November 2024

Instagram / alexandradaddario Alexandra Daddario und ihr Baby im November 2024

