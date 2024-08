Harry Hamlin gibt Co-Star Alexandra Daddario Erziehungstipps

Hat Alexandra Daddario (38) da einen guten Ansprechpartner? Erst vor wenigen Wochen verkündeten die Schauspielerin und ihr Partner Andrew Form (55), dass sie ihren allerersten Nachwuchs erwarten. In Sachen Erziehung bat sie dabei bereits ihren Schauspielkollegen Harry Hamlin um Ratschläge. Im Interview mit People scherzt der 72-Jährige allerdings: "Erziehungstipps? Na ja, verhau sie nicht." Obwohl er beteuert, dass man ihn nicht nach Tipps in dieser Richtung fragen sollte, betont Alexandra: "Jetzt mal ernsthaft, ich habe Harry bereits um Rat gefragt. Er gibt tolle Tipps. Er ist ein wunderbarer Vater, also habe ich viel gelernt."

Am Set von "Mayfair Witches" habe Alexandra ihre Schwangerschaft noch größtenteils geheim gehalten – ihr Verhalten habe allerdings für Aufsehen gesorgt. "Sie würde sich für eine Minute entschuldigen und vom Dreh verschwinden, um sich zu übergeben", berichtete Harry in einem Interview mit Entertainment Tonight. "Was großartig ist, wenn man ihren Filmpartner spielt", scherzte Ben Feldman (44). Auch Alexandra äußert sich dazu: "Das eine Mal musste ich mich direkt vor meinem Wohnwagen übergeben und ein Freund musste es mit einem Schlauch beseitigen. Ich habe gefragt: 'Kann mir jemand bitte ein Sandwich bringen? Und keine kalte Platte bitte.' Ben hat dann gemeint: 'Bist du schwanger?' Ich habe dann wiederum gesagt: 'Das geht dich nichts an und übrigens kannst du mir etwas Wassermelone mitbringen.'"

Erst vor wenigen Tagen gönnte sich die Schauspielerin eine kleine Auszeit in Rom. Auf Instagram gab sie dabei ihren Followern immer wieder Einblicke in ihren Italien-Trip. "Ein römisches Gelato-Monster", betitelt Alexandra eine Bilderstrecke auf der Plattform. Darin ist sie in jeder Aufnahme mit einem Eis in der Hand zu sehen – ob es sich dabei um eines ihrer Schwangerschaftsgelüste handelt?

