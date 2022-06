Romantisch: Alexandra Daddario hat ihren Andrew geheiratet!

Alexandra Daddario (36) hat "Ja" gesagt! Seit mittlerweile zwei Jahren geht die Baywatch-Schönheit nun schon mit ihren Liebsten, dem Filmproduzenten Andrew Form, durchs Leben. Vergangenes Jahr im August hielt der gebürtige New Yorker dann um die Hand der Schauspielerin an. Wann genau die Hochzeitsglocken bei den beiden Turteltauben läuten sollten, war bisher noch nicht bekannt. Nun gaben Alexandra und Andrew bekannt, dass sie Mann und Frau sind.

Mit Vogue sprachen die Frischvermählten nun über ihre Traumhochzeit in New Orleans, die sie kurz nach der Verlobung angefangen hatten zu planen. "Ursprünglich wollten wir in Italien heiraten, weil ich drei Tage lang italienischen Wein trinken wollte, aber als ich einen Job in New Orleans bekam, [...] haben wir es verlegt. Es ist eine Stadt voller Musik und Leben", plauderte die 36-Jährige aus dem Nähkästchen. Für ihre Trauung hätten sich die beiden eine entspannte Atmosphäre gewünscht, da sich alles um "die Musik, das Trinken und das authentische New Orleans" drehen sollte. Dem Magazin liegen zudem exklusive Aufnahmen der Hochzeit vor.

Nach einer kurzen Zeremonie sei das Paar mit seinen Gästen dann durch das French Quarter geschlendert. Dort muss auch der Schnappschuss entstanden sein, den Alexandra auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. In den Kommentaren gratulierten der Schauspielerin dann viele Promis, darunter Sydney Sweeney (24), Lily Collins (33) oder Lina Valentina.

