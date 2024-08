Schwangere Alexandra Daddario zeigt Babybauch bei Konzert

Alexandra Daddario (38) genießt mit ihrem Ehemann Andrew Form (55) und seinen beiden Kids den gemeinsamen Abend auf einem Imagine Dragons-Konzert. Dabei zeigt die Schauspielerin ihren Babybauch in mehreren Videos, die sie auf Instagram teilt. Dazu schreibt die werdende Mama: "Danke an die nettesten Rockstars! So eine tolle Show." Mit ihren beiden Stiefkindern Rowan und Julian singt sie die Songs mit und feiert die US-amerikanische Band rund um Dan Reynolds (37). Ganz lässig trägt der "Baywatch"-Star dabei eine Cap und ein weißes, lockeres Hemd.

In einem Interview mit Vogue verkündete die 38-Jährige ihre Schwangerschaft vor wenigen Wochen. Über sechs Monate hielt sie ihr kleines Geheimnis von der Öffentlichkeit fern, bevor sie sich entschied, es mit der Welt zu teilen. "Ich möchte mich nicht mehr verstecken müssen, wenn jemand ein Foto von mir druckt, auf dem ich einen Bagel in der Bodega esse", scherzte der "The White Lotus"-Star.

Über ihre Schwangerschaft freut sich Alexandra besonders. Im weiteren Gespräch erzählte sie, dass sie bereits einen Schwangerschaftsverlust erlitten hatte. "Es ist lang und kompliziert, deshalb möchte ich nicht zu genau sein", offenbarte die TV-Bekanntheit und führte fort: "Diese Art von Verlusten und Traumata sind sehr schwer zu erklären, wenn man sie nicht selbst durchlebt hat. Ich kann mich mit all den Frauen, die so etwas durchgemacht haben, auf eine Weise identifizieren, die ich vorher nicht ganz verstanden habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / alexandradaddario Alexandra Daddario, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Schauspielerin Alexandra Daddario mit ihrem Mann Andrew Form, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die privaten Einblicke von Alexandra? Super, ich finde die echt spannend! Na ja, mich hauen die Einblicke jetzt nicht so um... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de